817 descargas eléctricas registadas na região da Madeira

Entre as 22 horas de ontem e as 09 horas de hoje, a região da Madeira registou um total de 817 descargas eléctricas solo-nuvem, segundo revelou esta manhã ao DIÁRIO Ricardo Tavares, delegado regional do IPMA na Madeira.

Deste total, 395 foram raios positivos e 422 negativos. O período de maior actividade ocorreu entre meia-noite e as 05 horas, com 650 relâmpagos registados entre as 23h50 e as 05h20.

Em relação à distribuição geográfica, os trovões junto e sobre a ilha da Madeira sentiram-se entre as 01h40 e as 03h30, enquanto na ilha do Porto Santo só ocorreram depois das 03h30.

O fenómeno foi acompanhado pela rede de detectores de raios do IPMA, permitindo um registo detalhado das descargas em toda a região, incluindo áreas ao redor do arquipélago.