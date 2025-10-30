Avaria deixou Teleférico do Funchal inoperacional

O Teleférico do Funchal encontra-se inoperacional desde a manhã de hoje. Algumas pessoas ficaram por momentos retiras nas cabines, mas acabaram por ser retiradas.

Ao DIÁRIO, Ricardo Pinto Correia, presidente do conselho de administração, explicou que o teleférico começou a operar normalmente no período da manhã, mas que uma avaria num componente electrónico provocou uma falha no sistema, o que fez com que o teleférico tivesse de parar.

“Agora estamos a proceder à substituição desse componente e a fazer um ‘reset’ total ao sistema para voltarmos a operar normalmente”, referiu o presidente, dando conta de que se tudo decorrer como previsto o teleférico deverá estar a funcionar normalmente já amanhã.

Ricardo Pinto Correia confirmou também que algumas pessoas ficaram retidas no interior das cabines "por poucos minutos", mas adiantou que "rapidamente o motor auxiliar entrou em funcionamento e as pessoas foram retiradas da linha".

“A segurança é a nossa principal preocupação e só vamos abrir quando estiver tudo a 100%”, acrescentou.