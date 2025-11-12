Mulher atropelada por moto no Funchal

Uma mulher de 71 anos foi há instantes atropelada por uma moto na Rua do Visconde de Anadia, no cruzamento para a Rua Dr. Fernão de Ornelas.

Tanto a idosa como o motociclista sofreram escoriações na sequência do acidente, tendo sido primeiramente assistidos no local por uma equipa dos Serviços Médicos de Emergência que se encontrava a passar no local.

Foram depois mobilizadas para o local duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, mas só a mulher foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça com suspeita de fractura numa perna.

O motociclista, um homem na casa dos 40 anos, recusou receber tratamento hospitalar.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.