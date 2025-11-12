 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Mulher atropelada por moto no Funchal

None
Fotos Sandra Rodrigues

Uma mulher de 71 anos foi há instantes atropelada por uma moto na Rua do Visconde de Anadia, no cruzamento para a Rua Dr. Fernão de Ornelas.

Tanto a idosa como o motociclista sofreram escoriações na sequência do acidente, tendo sido primeiramente assistidos no local por uma equipa dos Serviços Médicos de Emergência que se encontrava a passar no local.

Foram depois mobilizadas para o local duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, mas só a mulher foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça com suspeita de fractura numa perna.

O motociclista, um homem na casa dos 40 anos, recusou receber tratamento hospitalar.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo