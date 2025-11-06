APRAM vai melhorar as condições de viabilidade e operacionalidade dos táxis no porto do Funchal

A APRAM vai "melhorar as condições de viabilidade e operacionalidade dos táxis no sentido de evitar qualquer alegada desigualdade ou concorrência desleal de outros operadores económicos”. A garantia foi deixada por José Manuel Rodrigues, numa audiência, hoje, com a TáxisRAM.

De acordo com nota à imprensa, na ocasião, a associação de táxis queixou-se de discriminação administrativa no acesso à oferta de transporte de passageiros de cruzeiros. O secretário regional da Economia concordou com a necessidade de operacionalizar medidas de modo a assegurar os interesses da APRAM com os interesses dos agentes de navegação, dos operadores turísticos e dos taxistas, que fazem transporte público de passageiros.

Paulo Pereira, presidente da TáxisRAM, explica que existe uma “insatisfação muito grande pela forma como as empresas privadas prestam serviço aos navios de cruzeiro”. No documento entregue ao Secretário da Economia é dito que “a situação se torna, ainda, mais grave quando os autocarros turísticos, estacionados lado a lado com os táxis à saída do navio, procedem a angariação activa de passageiros ‘last-minute’, utilizando terminais POS e anotação manual de números de cabine para cobrança e validação de bilhetes”. A TáxisRAM afirma que “este comportamento configura concorrência desleal direta e violação das regras de igualdade de acesso em espaço público”.

Por fim, a associação reiterou a sua total disponibilidade para colaborar com a APRAM e pede uma regularização urgente das regras de acesso ao porto do Funchal, em nome da transparência, da igualdade de oportunidades, da defesa do interesse público regional e da imagem da Madeira.