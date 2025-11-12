Câmara de Santa Cruz desmente afirmações sobre licenciamento de Centro Islâmico

A Câmara Municipal de Santa Cruz esclareceu, através de uma nota enviada à imprensa, que não licenciou qualquer Centro Cultural Islâmico no concelho, respondendo a informações difundidas nas redes sociais e pelo partido Chega.

Segundo o comunicado, "não chegou à Câmara qualquer projecto, intenção ou proposta relacionada com a instalação de um centro deste tipo". A autarquia sublinha que empresas e associações podem definir a natureza e localização da sua sede sem necessidade de aprovação municipal, dado que o município não tem competência nesta matéria.

Deputado do Chega acusa "JPP de abrir a Madeira ao islamismo" O deputado do Chega (CH) eleito pela Madeira à Assembleia da República acusou "o JPP de ser o responsável pela entrada do islamismo na Madeira. Francisco Gomes afirma que "foi por culpa e decisão política do JPP que o Centro Cultural Islâmico já se instalou na Região, nomeadamente no Caminho da Terça, 112, em Santa Cruz, segundo registos públicos" a que o deputado diz ter tido acesso.

O comunicado acrescenta que o concelho acolhe munícipes de diversas proveniências e que, enquanto parte do Estado Português, a Madeira garante liberdade religiosa, permitindo a cada indivíduo professar as suas crenças.

A Câmara de Santa Cruz lamenta ainda o uso de “mentira e acusações infundadas” para gerar medo e desinformação na comunidade.