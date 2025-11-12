Prova de motos 'Chico Serralha' homenageou pilotos falecidos

Decorreu no passado fim-de-semana, na freguesia do Santo António da Serra, a prova de motos 'Chico Serralha', um circuito TT organizado pela Associação Desportiva e Cultural de Santo António da Serra em parceria com a Associação de Motociclismo da Madeira.

De acordo com uma nota enviada à imprensa, o evento teve também como objectivo homenagear os pilotos já falecidos Chico Serralha e Paulo Gouveia.

A prova que decorreu no sábado realizou-se o prólogo junto ao campo de futebol do Santo da Serra e, no domingo, as cinco provas especiais de classificação realizaram-se (PEC) nas serras da freguesia.

Participaram 18 pilotos, acompanhados por "centenas de espectadores que assistiram às diferentes etapas do evento".

Os pilotos Abel Feldman, em TT2, e Fábio Abreu, em Quad, registaram os melhores tempos. A entrega de prémios teve lugar no campo de futebol do Santo da Serra, antecedida por um momento de convívio entre participantes e organização.