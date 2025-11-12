Trump honra "sacrifício supremo" dos militares no Dia dos Veteranos

O presidente dos Estados Unidos relembrou hoje os "membros das forças armadas americanas que fizeram o sacrifício supremo e deram a sua vida pelos Estados Unidos", numa cerimónia do Dia dos Veteranos realizada no Cemitério Nacional de Arlington.

O emblemático cemitério militar, no norte da Virgínia e próximo de Washington, alberga os restos de mais de 400.000 veteranos.

"Geração após geração, os veteranos americanos deixaram para trás o conforto da família para enfrentar a violência, a maldade e a morte, para que as nossas famílias pudessem conhecer a alegria, a bondade e a paz", afirmou Donald Trump num discurso de mais de 20 minutos.

"Nós os honramos profundamente. Os nossos heróis viveram pesadelos inimagináveis para que nós pudéssemos viver o sonho americano. E o sonho americano está a regressar, mais forte do que nunca, e iremos vê-lo à medida que os próximos anos avançarem", acrescentou.

Trump propõe que os EUA celebrem um Dia da Vitória e indicou que vários países comemoram anualmente as vitórias na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, enquanto os Estados Unidos normalmente não participam em celebrações semelhantes. "Nós fomos os que ganhámos as guerras!", frisou Trump.

O presidente referiu que o Reino Unido e a Rússia celebram esta vitória. "Quando vejo outros países a celebrar o Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial, como o Reino Unido ou a Rússia, penso: 'Nós também temos de ter um Dia da Vitória'", afirmou.

"No nosso país nem se fala disso. Mas a partir de agora, vamos celebrar o Dia da Vitória", anunciou, uma ideia que Trump já propôs noutras ocasiões este ano.

O presidente, como é tradição, depositou uma coroa de flores na Tumba do Soldado Desconhecido no Cemitério Nacional de Arlington para comemorar o Dia dos Veteranos.

Por sua vez, o ex-presidente dos EUA, Barack Obama (2009-2017), surpreendeu um grupo de veteranos das guerras da Coreia e do Vietname, que chegaram a Washington no Voo de Honra no passado fim de semana, segundo um vídeo partilhado hoje nas redes sociais do ex-chefe de Estado democrata.

"Na véspera do Dia dos Veteranos, tive a honra de receber um grupo de veteranos e as suas famílias à chegada a Washington D.C.", disse Obama na rede social X.

Enquanto isso, o ex-presidente Joe Biden (2021-2025) escreveu nas suas redes sociais: 'Sempre disse que a nossa nação tem uma obrigação sagrada: preparar aqueles que enviamos para situações de perigo, apoiar os seus entes queridos quando estão fora e prover a eles e famílias quando regressam a casa".

"Neste Dia dos Veteranos, honramos todos os homens e mulheres corajosos que responderam ao chamamento para servir e defender. A nossa nação é mais forte e a nossa democracia mais segura graças ao seu serviço e sacrifício", acrescentou.

Em todo o país, os americanos prestaram hoje homenagem aos homens e mulheres que serviram nas forças armadas norte-americanas.

Na cidade de Nova Iorque, realiza-se hoje o 106.º Desfile Anual do Dia dos Veteranos, que comemora o 250.º aniversário do Exército, da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, os três ramos das forças armadas criados durante a Guerra de Independência.