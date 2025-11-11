Avião de carga militar turco despenha-se na fronteira entre Azerbaijão e Geórgia

Um avião de carga militar turco despenhou-se hoje perto da fronteira entre o Azerbaijão e a Geórgia, anunciou o Ministério da Defesa da Turquia.

"Foram iniciadas operações de busca e salvamento em coordenação com as autoridades azeris e georgianas", avançou o ministério, em comunicado.

Apesar de o Governo turco não ter adiantado informações, o Presidente, Recep Tayyip Erdogan, sinalizou a existência de vítimas, sem referir números.

Erdogan disse estar "profundamente triste" com o acidente e expressou as suas condolências aos familiares das vítimas.

"Que Deus tenha misericórdia dos nossos mártires", afirmou.

De acordo com o Ministério do Interior da Geórgia, o avião caiu no município georgiano de Sighnaghi, perto da fronteira com o Azerbaijão, tendo sido já iniciada uma investigação.

O Governo turco pediu, entretanto, à imprensa para "não publicar qualquer imagem" do acidente, depois de vários vídeos alegadamente do momento da queda terem começado a circular em 'sites' para adultos e terem sido exibidos na estação de televisão turca NTV e noutros meios de comunicação.

Dois vídeos gravados de locais diferentes mostram o mesmo avião a cair em espiral, deixando um rasto de fumo branco, antes de se despenhar ao longe, libertando uma densa coluna de fumo negro.

Os aviões de carga militar C-130 são amplamente utilizados pelas forças armadas da Turquia para o transporte de pessoal e para operações logísticas.