CCD São José participa em intercâmbio na Polónia

Um grupo de colaboradores do Centro Cultural e Desportivo de São José participou, na semana passada, na reunião inicial do projeto intitulado: “Enhancing cognitive skills and social well-being through English Learning for seniors” no âmbito do Erasmus+, que esteve a decorrer na Polónia, na cidade de Rzeswov. Isso mesmo dá nota a instituição, em nota à imprensa.

Este projeto, explica, reúne uma organização não governamental polaca - Fundacja Edunet, o CCD São José e uma Fundação Italiana – Fondazione Giuseppe Levi Pelloni: Centro Nazionale Ricerche Storiche.

Nas reuniões que decorreram no âmbito deste encontro foram traçadas as atividades a desenvolver em parceria nos próximos 18 meses, com o intuito de cumprir os objetivos propostos em candidatura. São eles, em primeiro lugar, promover o bem-estar cognitivo e social. Depois, melhorar as oportunidades de educação de adultos e, por fim, promover a consciência cultural e a inclusão.

Durante os trabalhos, os participantes tiveram oportunidade de visitar as instalações do Centro Municipal de Assistência Social em Rzeszów, unidade que acolhe cerca de 80 utentes em centro de dia e dá apoio a outros 45 com refeições ao domicílio.

Esta ação tem ainda especial importância pela observação de boas práticas que poderão ser, eventualmente, replicadas na Região, com as devidas adaptações, de que foi exemplo a interligação entre a educação e o bem-estar dos utentes seniores, estimulando o raciocínio e as atividades cognitivas.

Outra prática relevante observada foi o apoio comunitário descentralizado, assente em serviços personalizados de proximidade, como a entrega de refeições ao domicílio e a dinamização de programas de voluntariado local, que contribuem para reduzir o isolamento e fortalecer a rede de apoio social.

Por fim, merecem destaque as parcerias intergeracionais, que envolvem jovens voluntários e seniores em ações de aprendizagem mútua, fomentando a partilha de experiências, o respeito entre gerações e um maior sentido de pertença comunitária.

De referir que, nos últimos 18 anos, têm sido vários os projetos em que o CCD São José tem participado, salientando a importância da partilha de boas práticas, bem como as parcerias estabelecidas, que se mantém após o termo dos programas.