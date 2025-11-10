JPP insiste na regulação do preço do gás para baixar custo de vida

O grupo parlamentar do JPP considera que é "essencial" regular o preço do gás, à semelhança do que acontece com o gasóleo e a gasolina, por forma a baixar o custo de vida. Esta é uma medida que faz parte de uma pacote de propostas do partido, que visa reduzir o custo de vida.

Nesse pacote, o JPP integra ainda a redução da carga fiscal (IVA, ISP e IRS) e o regresso da linha marítima por ferry para introduzir concorrência no transporte de mercadorias e desta forma baixar o preço dos bens.

Numa conferência de imprensa realizada esta manhã, Élvio Sousa assumiu que "um dos objetivos essenciais do JPP é apresentar medidas concretas para baixar o custo de vida da população". "Defendemos a regulação do preço do gás, que tem escapado à fixação do preço máximo, ao contrário da gasolina, gasóleo rodoviário e gasóleo para agricultura e pescas", disse o líder do JPP.

É nesse sentido que o partido pretende apresentar iniciativas legislativas para reduzir a factura das famílias, de maneira a que o gás seja incluído na lista de produtos petrolíferos sujeitos ao regime de preços máximos, à semelhança dos outros combustíveis.

“Vejamos aqui a prova de como o PSD e o CDS estão a proteger os monopólios: o gasóleo e a gasolina têm os preços regulados na Madeira, mas o gás tem escapado à portaria que fixa os preços máximos. Na Madeira, o regime de preços máximos abrange apenas combustíveis líquidos (gasolina, gasóleo rodoviário, gasóleo para agricultura/pescas)”, sublinhou.

Élvio Sousa diz que “os madeirenses sabem porque razão o gás butano não está nessa lista, pois a proteção às empresas dominantes é uma característica deste governo”.

“Está na altura de baixar o custo de vida e aumentar o poder de compra dos madeirenses, sujeitos a uma escravatura imposta pelos monopólios com a proteção do poder político”, destacou. “Para tal, há que baixar o preço do gás, pois os dados oficiais mostram que no ano de 2024, as famílias e as empresas madeirenses pagaram 3 milhões de euros a mais que os açorianos. Uma garrafa de gás no Açores custa menos 7,35€ que na Madeira, e está mais distante do Continente que a Madeira", terminou Élvio Sousa.