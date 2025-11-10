Saldo da Balança Comercial da Região com o estrangeiro foi positivo em 181,4 milhões de euros
Os dados preliminares referentes ao saldo da balança comercial da Região dão conta de um superavit de 181,4 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2025, o que representa um valor superior ao do período homólogo em 40 milhões de euros.
De acordo com a Direcção Regional de Estatística, isto traduzuma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 183,7%, mais alta que a registada nos primeiros nove meses de 2024, que se fixou em 117,5%.
Nesse mesmo período, o total de exportações de empresas com sede na RAM atingiu os 398,2 milhões de euros, tendo aumentado 48,5% face aos primeiros nove meses de 2024, enquanto as importações rondaram os 216,8 milhões de euros, valor inferior em 5,0% comparativamente ao mesmo período do ano precedente.
De Janeiro a Setembro de 2025, a maioria da saída de bens destinou-se a países terceiros (52,4% do total), enquanto do lado das importações manteve-se a preponderância dos países da União Europeia (80,7%).