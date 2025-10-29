Saldo positivo de 941 entre empresas constituídas e dissolvidas

Nos primeiros nove meses de 2025, "o número de constituições de sociedades (1.242) com sede na Região Autónoma da Madeira (RAM) foi superior ao número de dissoluções (301), resultando num saldo positivo de 941 sociedades", segundo os dados fornecidos pela Direção Geral da Política de Justiça ao Instituto Nacional de Estatística e hoje divulgados pela DREM. De acordo coma Direção Regional de Estatística da Madeira, "no período homólogo, o saldo havia sido inferior (+722), resultado de 1.175 constituições e 453 dissoluções".

Analisando por actividade, "observa-se que o saldo positivo mais pronunciado no período em referência proveio dos 'Transportes e armazenagem' (+201), 'Alojamento, restauração e similares' (+181), 'Construção' (+121), 'Actividades imobiliárias' (+87) e das 'Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares' (+78)", enquanto com "um saldo negativo apenas na 'Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição' (-1)".

Segundo a DREM, "todos os municípios registaram mais constituições que dissoluções, pela seguinte ordem decrescente de saldo: Funchal (769 contra 210), Santa Cruz (132 contra 21), Câmara de Lobos (77 contra 12), Calheta (51 contra 6), Machico (63 contra 23), Ponta do Sol (46 contra 6), Ribeira Brava (39 contra 8), São Vicente (23 contra 7), Porto Santo (17 contra 3), Porto Moniz (13 contra 2) e Santana (12 contra 3)", destacando que entre Janeiro e Setembro deste ano, "o rácio entre constituições e dissoluções na RAM foi de 4,1, valor idêntico ao observado para o País".

Finalmente, salienta a DREM, "reduzindo o âmbito de análise ao 3.º trimestre de 2025, constata-se que o número de constituições de sociedades (402) com sede na RAM foi superior ao número de dissoluções (127), resultando num saldo positivo de 275 sociedades. Comparativamente ao período homólogo, observaram-se mais 35 constituições e mais 11 dissoluções", frisa.