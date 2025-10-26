Detidos dois homens ligados ao roubo de joias no Museu do Louvre
Dois homens ligados ao roubo de joias no Museu do Louvre foram detidos pela polícia no sábado à noite, segundo a France-Presse, que cita fontes ligadas ao caso sem as identificar.
Segundo o jornal Le Parisien e a revista Paris Match, um dos suspeitos foi detido no aeroporto Charles-de-Gaulle, perto de Paris, quando se preparava para embarcar num voo para o estrangeiro. O segundo suspeito foi preso pouco depois na região de Paris, segundo Le Parisien.
Ambos os homens foram detidos por crime organizado e associação criminosa.
No passado domingo, 19 de outubro, um grupo de assaltantes levou apenas alguns minutos para entrar na Galeria de Apolo do museu do Louvre num elevador de mercadorias, partir rapidamente duas das três vitrinas instaladas no final de 2019 para guardar joias e fugir com oito peças num valor estimado de 88 milhões de euros.
O assalto ao museu mais visitado do mundo, no coração de Paris, gerou forte polémica política e relançou o debate sobre a segurança das instituições culturais francesas, após as imagens do roubo terem sido amplamente divulgadas nos meios de comunicação internacionais.