Bebé nasce no carro duas horas após mãe ter alta da maternidade de Coimbra

Um bebé nasceu hoje no carro dos pais, durante a madrugada, cerca de duas horas depois de a mãe ter estado na Maternidade Daniel de Matos, em Coimbra, e enviada para casa.

A notícia foi avançada pelo Notícias ao Minuto e confirmada à Lusa pelo segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, Tiago Constantino, que assistiu a mãe e o bebé no local.

"Fomos acionados cerca das 02:39 para um parto já feito no carro", relatou.

Horas antes, a grávida tinha estado na Maternidade Daniel de Matos, que pertence à Unidade Local de Saúde de Coimbra, mas regressou a casa por indicação médica por volta das 00:00.

"Entretanto, a senhora voltou a sentir dores e decidiram deslocar-se novamente à maternidade, mas já não foi possível", acrescentou o segundo comandante dos bombeiros, relatando que o parto foi realizado pelo pai "praticamente à porta de casa".

"Quer o bebé quer a mãe estavam muito tranquilos", sublinhou.

Além dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, esteve também no local uma equipa de Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria.