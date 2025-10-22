'Independence of the Seas' foge dos Açores e vem passar o dia ao Funchal

Conforme noticiou o DIÁRIO, o 'Independence of the Seas' chegou esta quarta-feira ao porto do Funchal numa escala que não estava prevista no itinerário original.

Gigante 'Independence of the Seas' faz visita surpresa Navio ocupa quase todo o cais 3 no Porto do Funchal

A alteração de rota deveu-se às previsões de condições de mar adversas na travessia para os Açores, levando o navio a optar por descer o Atlântico, explica a APRAM.

O navio de cruzeiro, que no momento da sua construção foi um dos maiores do Mundo, atracou no Funchal proveniente de Lisboa, transportando 3.758 passageiros e 1.406 tripulantes. A permanência no porto madeirense está prevista até meio da tarde, seguindo depois viagem em direcção a Nassau, nas Bahamas.

Agenciado pela JFM Shipping, o Independence of the Seas está a realizar um cruzeiro transatlântico de 14 dias que partiu de Southampton a 16 de Outubro e terminará em Miami no final do mês. Antes da escala na Madeira, o navio já havia passado por La Corunha e Vigo, em Espanha, e por Lisboa.

A temporada de cruzeiros na Madeira prossegue este sábado com duas escalas programadas: o 'Disney Destiny', que fará a sua estreia no Funchal, e o 'MS Europa 2'.