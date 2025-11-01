Shenzhou-21 com três astronautas a bordo acopla-se à estação espacial chinesa Tiangong

A nave espacial chinesa Shenzhou-21, com três astronautas a bordo, acoplou-se hoje ao módulo central Tianhe da estação espacial Tiangong e a tripulação entrou depois no complexo orbital, informou a Agência Espacial de Missões Tripuladas (AEMT) da China.

A acoplagem foi concluída às 03:22 hora local (19:22 TMG de sexta-feira), apenas três horas e meia após o lançamento no Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no deserto de Gobi (noroeste), estabelecendo um novo recorde de velocidade nas manobras entre uma nave Shenzhou e a estação.

A Shenzhou-21 descolou às 23:44 hora local de sexta-feira (15:44 TMG) impulsionada por um foguetão Long March-2F Y21, iniciando uma manobra de "encontro e acoplamento rápido" que reduziu quase pela metade o tempo habitual de acoplamento, até agora de cerca de seis horas e meia.

Às 04:58 hora local (20:58 TMG de sexta-feira), os três tripulantes da Shenzhou-21 --- Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang --- abriram a escotilha e entraram na estação, onde foram recebidos pela tripulação da Shenzhou-20, numa operação que a AEMT descreveu como o sétimo "encontro espacial" da história do programa tripulado chinês.

Os seis astronautas vão trabalhar e conviver juntos na Tiangong durante cerca de cinco dias, antes de os membros da Shenzhou-20 iniciarem a viagem de regresso à Terra.

A tripulação da Shenzhou-21 é liderada por Zhang Lu, veterano da missão Shenzhou-15, acompanhado por Wu Fei e Zhang Hongzhang, ambos estreantes. Com 32 anos recém-completados, Wu Fei tornou-se o astronauta mais jovem da história do país asiático.

Durante a estadia de cerca de seis meses na estação, os taikonautas - como são conhecidos os astronautas na China - realizarão 27 novos projetos científicos e de aplicação, entre eles o uso de um novo traje extraveicular, o cuidado de ratos enviados para experiências biológicas e o primeiro churrasco em órbita.

Têm ainda como missão instalar dispositivos de proteção contra detritos espaciais e módulos de carga externa, para além de atividades educativas e de divulgação a partir do espaço.

A Tiangong ("Palácio Celestial", em chinês) foi projetada para operar por, pelo menos, dez anos e pode tornar-se a única estação espacial habitada do mundo depois da retirada da Estação Espacial Internacional, prevista para o final desta década.

A China confirmou esta semana que os preparativos para o programa de exploração lunar tripulada avançam normalmente e que mantém o objetivo de realizar uma alunagem com astronautas antes de 2030.

Nos últimos anos, Pequim reforçou o programa espacial com missões como a aterragem da sonda Chang'e 4 na face oculta da Lua e a chegada a Marte com a Tianwen-1, e prevê construir, em conjunto com outros países, uma base científica no polo sul lunar.