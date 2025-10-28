Maduro cancela entrevista a estação de TV dos EUA momentos antes do início

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancelou esta segunda-feira uma entrevista no programa "60 Minutos", da estação televisiva norte-americana CBS, minutos antes de esta começar, indicou o canal na rede social X.

Num vídeo publicado nessa rede social, uma jornalista do "60 Minutos" explica que, após meses de negociações, Maduro aceitou conceder uma entrevista à estação, o que surpreendeu o programa.

"A equipa de Maduro escolheu a hora e o local, o salão de baile de um movimentado hotel de Caracas, mas minutos antes do início, cancelou" a entrevista, afirmou a voz da jornalista no vídeo.

Segundo o programa, o ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino López, considerou que "já não era seguro" realizar a entrevista.

Após esta explicação, o vídeo mostra uma jornalista da CBS dirigindo-se ao centro de Caracas, onde Maduro participava num comício em comemoração do Dia dos Povos Indígenas, dois dias após o cancelamento da conversa com a estação televisiva norte-americana.

A entrevista teria ocorrido num contexto de plena escalada das tensões entre a Venezuela e os Estados Unidos, na sequência de ataques ordenados pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, a embarcações que navegam no mar das Caraíbas, no âmbito do combate ao tráfico de droga.

A Casa Branca reiterou que tais operações se destinam a proteger os cidadãos norte-americanos da entrada de drogas no país.

O exército dos Estados Unidos reportou o afundamento de pelo menos dez embarcações com 43 pessoas a bordo desde que o Governo Trump ordenou estas operações, no início de setembro.

No domingo, o senador norte-americano Lindsey Graham afirmou que Trump planeia nos próximos dias informar o Congresso sobre possíveis operações terrestres contra o tráfico de droga na Venezuela e na Colômbia, como parte de uma expansão das operações marítimas nas Caraíbas e no Pacífico.