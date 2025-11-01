Boavista SAD diz ter avisado clube para riscos inerentes à criação de uma equipa

A Boavista SAD assegurou hoje ter alertado para os riscos inerentes à criação de uma equipa do clube, que desistiu do quarto e último escalão distrital da Associação de Futebol (AF) do Porto, após falhar três jogos.

"A SAD nunca obstaculizou qualquer deliberação tomada pela direção do clube, ainda que, por vezes, não tenha partilhado dos seus objetivos. Sempre alertou, de forma leal e transparente, para os riscos inerentes à criação de uma nova equipa, num contexto em que subsistem impedimentos à inscrição de novos atletas e cuja resolução permanece prioridade absoluta desta sociedade", lê-se em comunicado publicado pelas 'panteras'.

Igualmente em comunicado, a AF Porto revelou que o Boavista abdicou de competir na Série 5, após um pedido efetuado junto do organismo, cujo Conselho de Disciplina tinha aberto em 21 de outubro um processo ao clube, que se arriscava a ser desclassificado.

Apesar de estar solidário com as dívidas da SAD, que contabiliza seis impedimentos de inscrição de novos jogadores junto da FIFA e deveria disputar a II Liga em 2025/26, mas deixou de ter uma equipa profissional no verão e foi relegada para as divisões distritais portuenses, o emblema liderado por Rui Garrido Pereira não quis ser cúmplice da situação.

O clube já não estava inscrito na Taça da AF Porto e desiste agora do campeonato sem ter competido em 2025/26, ao contrário da SAD, 18.ª e última classificada do primeiro escalão distrital, com um ponto, volvido um empate e quatro derrotas em cinco jornadas.

"Dividir os boavisteiros em momentos de maiores dificuldades só poderia ter o fim que o comunicado da direção do Boavista FC anuncia aos boavisteiros e ao público em geral", contrapôs a sociedade 'axadrezada', com 10% do seu capital social na posse do clube.

A SAD liderada pelo senegalês Fary Faye tem alinhado com antigos e atuais atletas da respetiva equipa de sub-19, da II Divisão nacional daquele escalão, e continua a tentar resolver as restrições da FIFA - duas incidem sobre três períodos de inscrição e quatro têm duração ilimitada -, que tinham vigorado em anos anteriores e reapareceram em março, impossibilitando, para já, a utilização dos reforços oficializados durante o verão.

"A SAD mantém-se firmemente empenhada em resolver todas as situações pendentes que afetam o universo do Boavista, designadamente as que se prendem com os impedimentos, trabalhando com diligência e sentido institucional para a sua superação", reconheceu, refirmando estar disponível para preservar a união na instituição portuense.

O clube tinha lançado no verão uma equipa sénior independente da SAD, afetada pela ausência de pressupostos financeiros aquando do licenciamento para as competições nacionais e cujo direito de apresentar um plano de recuperação foi aprovado por maioria pelos credores, que votaram por unanimidade a continuidade da atividade 'axadrezada'.

"O estado em que está o clube já era previsível desde há meses e seria, por certo, muito diferente para melhor se tivessem sido aceites as propostas da SAD para a concertação das energias dos boavisteiros para apoiar a equipa de todos nós", terminou a sociedade.

A liquidação do clube também foi ratificada em assembleia de credores, ao rejeitarem o adiamento por 30 dias da votação do plano de recuperação da direção, que já recorreu.

Despromovido à II Liga em maio, após fechar a edição 2024/25 da I Liga no 18.º e último lugar, o Boavista concluiu um trajeto de 11 épocas consecutivas no escalão principal, e é um dos cinco campeões nacionais da história, face ao título conquistado em 2000/01.