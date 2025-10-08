Macron pode nomear novo chefe de Governo em 48 horas

O primeiro-ministro demissionário francês afirmou hoje que o Presidente Emmanuel Macron pode nomear um novo chefe de Governo "nas próximas 48 horas", após dois dias de intensas negociações para resolver o impasse político no país.

"Disse ao Presidente da República que a perspetiva de dissolução se está a afastar e que considero que a situação permite, da parte dele, nomear um primeiro-ministro nas próximas 48 horas", disse Sébastien Lecornu, em entrevista ao canal France 2, depois de uma reunião com Macron, no Eliseu (presidência francesa).

Durante as últimas 48 horas, Sébastien Lecornu conduziu negociações com "forças políticas que, no fundo, estão prontas a chegar a um acordo sobre um orçamento comum, e também com formações da oposição que desejam essa estabilidade, mas que impõem condições", acrescentou.