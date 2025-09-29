Pró-europeus vencem eleições na Moldova com pelo menos 48%

O partido pró-europeu PAS, da presidente Mai Sandu, venceu as eleições legislativas na Moldova, garantindo uma votação de pelo menos 48%, quando estão contados 95% dos votos, faltando apenas saber se consegue chegar à maioria.

De acordo com a agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), o Partido Ação e Verdade (PAS), no poder desde 2021, lidera com 48% dos votos contra 25,6% do Bloco Patriótico pró-Rússia, de acordo com a contagem de 95% dos votos.

Em terceiro lugar, com 8,45%, está o Movimento Alternativo Nacional (MAS) do presidente da Câmara de Chisinau, Ion Ceban, que apelou ao voto contra o PAS.

Cerca de 52% dos eleitores moldavos participaram nesta votação decisiva para o futuro do seu país, que tinha de escolher entre continuar a aproximação à União Europeia ou o regresso ao seio da Rússia.

Liderando a maioria das sondagens, o PAS perdeu, no entanto, terreno desde 2021, devido, em particular, às dificuldades económicas do país, um dos mais pobres da Europa, e que entregou o pedido de adesão formal à União Europeia em 2022.

A votação foi ensombrada por receios de compra de votos e distúrbios, bem como por uma "campanha de desinformação sem precedentes" conduzida pela Rússia, segundo a União Europeia.

Depois de votar em Chisinau, a Presidente moldava, Maia Sandu, alertou para a "interferência maciça da Rússia", afirmando aos jornalistas que o seu país, vizinho da Ucrânia, estava "em perigo".

Desde 1 de agosto, a polícia moldava realizou mais de 600 buscas relacionadas com tentativas de desestabilização, segundo o Governo, e dezenas de pessoas foram presas.

O serviço de cibersegurança da Moldova informou hoje que detetou várias tentativas de ataques à infraestrutura eleitoral, "neutralizados em tempo real, sem afetar a disponibilidade ou integridade dos serviços eleitorais".

Moscovo tem negado qualquer forma de interferência.

Com 2,4 milhões de habitantes, a Moldova tem enfrentado várias crises desde a invasão russa à vizinha Ucrânia, em 2022, pondo em risco o Governo pró-europeu de Chisinau, que considera a adesão ao bloco europeu como crucial para se libertar da esfera de influência de Moscovo.

Cerca de vinte partidos e candidatos independentes concorreram às eleições, que devem preencher 101 lugares.

Em 2021, o PAS venceu com 52,8% dos votos contra 27,2% do Bloco dos Socialistas e Comunistas.