Chave do Totoloto conhecida pode dar novo jackpot

Com previsão de atribuição de 4.000.000,00 € ao primeiro prémio no sorteio do Totoloto deste sábado, a Jogos Santa Casa já divulgou os números extraídos 078/2025 de 27 de Setembro de 2025.

Assim, segundo o escrutínio divulgado, estes são os números.

4 - 5 - 17 - 30 - 36 e o 'número da sorte' é o 10.

Uma combinação que pode muito bem ter sido a da sorte de uma vida para algum apostador ou, simplesmente, acumular para o próximo sorteio.

Refira-se que no sorteio de quarta-feira, nenhum apostador acertou nos 5 números + 1 extraídos, mas um apostador ganhou 18.059,24 €, 20% dos quais reverteram para os cofres do Estado - os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20% -, o que significa que esses pouco mais de 18 mil euros, 3.611,8 euros ficaram retidos.

Em caso dos 4 milhões, 800 mil euros ficariam com o Estado.