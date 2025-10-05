Paralisação do governo nos EUA coloca em risco publicação de novos dados económicos

A suspensão das atividades governamentais nos EUA, causada pelo impasse orçamental no Congresso, coloca em risco a divulgação de novos dados sobre a balança comercial norte-americana na próxima terça-feira, 07 de outubro.

Entidades federais como o Serviço de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em língua inglesa) e o Serviço de Análise Económica (BEA) estão paralisados desde quarta-feira, depois de os congressistas republicanos e democratas terem falhado um acordo para aprovar o orçamento que vai financiar o funcionamento do governo central no novo ano fiscal.

A publicação dos índices de emprego e desemprego que esteve programada para a semana passada já teve de ser adiada.

As duas agências avisaram que os seus 'sites' "não estão a ser atualizados" devido ao encerramento das atividades, e que os portais se manterão desatualizados pelo menos até segunda-feira, quando estão programadas novas votações no Congresso.

É provável que a publicação do relatório do BEA sobre a balança comercial dos EUA em agosto relativamente aos seus parceiros comerciais, prevista para terça-feira, seja adiada. O documento permite compreender os efeitos do aumento dos direitos aduaneiros imposto pelo Presidente, Donald Trump, após o seu regresso ao poder em janeiro.

Na sexta-feira, o BLS não publicou, como previsto, os dados sobre o emprego e a taxa de desemprego de setembro.

Estes dados são relevantes para a Reserva Federal (Fed) na tomada de decisões de política monetária, o que poderá dificultar o acompanhamento feito pela autoridade monetária sobre a evolução do mercado de trabalho quando falta menos de um mês para a próxima reunião que decidirá as taxas de juro, a 28 e 29 de outubro.

A ausência destes dados estatísticos acontece numa altura em que a maior economia mundial se encontra mergulhada num quadro de incerteza, decorrente da guerra comercial e de um abrandamento do mercado de trabalho.

A suspensão prolongada das funções das agências também poderá afetar a publicação dos próximos dados sobre a inflação, prevista para 15 de outubro, outro dado importante para a Fed e para os analistas económicos.

O BEA tem programado para 30 de outubro a publicação da primeira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) referente ao terceiro trimestre do ano.

Os líderes democratas no Congresso disseram no sábado estarem dispostos a prolongar a atual paralisação do governo até chegarem a um acordo com os republicanos para reforçar o financiamento do Obamacare (a Lei de Cuidados de Saúde Acessíveis), cujos créditos vão expirar no final do ano.

Os republicanos acusam os democratas de quererem financiar a saúde de "imigrantes ilegais", algo que a bancada democrata nega.

A maioria republicana (53) no Senado precisa de mais sete votos para conseguir aprovar um novo orçamento.