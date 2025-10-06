Primeiro-ministro francês demite-se horas depois de anunciar novo Governo

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, apresentou hoje a sua demissão ao Presidente, Emmanuel Macron, que a aceitou, anunciou o Palácio do Eliseu num comunicado, mergulhando a França num novo impasse político.

Nomeado em 09 de setembro, Lecornu foi alvo de críticas por parte dos opositores e da direita depois de revelar parte do seu Governo na noite de domingo, o terceiro num ano.

Lecornu deveria apresentar a sua declaração de política geral à Assembleia Nacional francesa na terça-feira.