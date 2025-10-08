Policia brasileira detém 55 pessoas em flagrante acusadas de crimes de abuso sexual

A Polícia Federal brasileira deteve hoje 55 pessoas acusadas de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes, numa megaoperação que envolveu cerca de 900 agentes de segurança em vários estados do país.

Segundo um comunicado oficial sobre a operação, que ainda está em curso e pela qual foram emitidos 182 mandados de detenção, a grande maioria dos crimes ocorreu em ambientes digitais.

"A operação visa o cumprimento simultâneo, em todas as unidades da federação, de 182 mandados de busca e apreensão, além de 11 mandados de prisão preventiva. A operação resultou ainda em 55 prisões em flagrante, 2 apreensões de menores e 2 vítimas resgatadas (número em atualização)", lê-se na nota divulgada pela Polícia Federal brasileira.

De acordo com dados oficiais, participaram na ação 617 polícias federais e 273 civis de 16 dos 27 estados do país.

Trata-se da terceira operação deste tipo liderada pelas forças de segurança brasileiras este ano.

Só em 2025, a Polícia Federal já deteve 1.630 pessoas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes.