PJ regista 711 casos de abuso sexual de crianças em 6 meses

Bom dia. Mais um início de semana neste dia 29 de Setembro de 2025, com a leitura das capas a permitir destacar uma em particular, as mais de 7 centenas de casos de abuso sexual de menores registados pela Polícia Judiciária, isto em apenas metade do corrente ano.

No Diário de Notícias:

- "Auditoria deteta falhas no licenciamento de empresas que vão disputar contratos da Defesa"

- "Zucman. A taxa aos mais ricos que divide os partidos franceses"

- "Lockheed Martin reage à concorrência europeia: 'Gostamos de competição. Vencemos sempre'"

- "Impresa. Grupo da família Berlusconi poderá comprar participação maioritária na dona da SIC e do Expresso"

- "Cibersegurança. Novo regime jurídico responsabiliza gestores. PJ não descarta processos-crime por gestão danosa"

- "Habitação. Privados aplaudem choque fiscal, mas querem rapidez na execução"

- "Xavier Petit. 'Gostaríamos de lançar drones dos nossos submarinos. E recuperá-los'"

- "Eleições Benfica. Aposta na formação e em Mourinho quase unem o que o passivo separa"

- "Artista franco-argelina. Zineb Sedira. 'Há um aumento do fascismo na Europa. Olhar para trás é muito importante para nós'"

No Correio da Manhã:

- "Em Ovar. Centro de Saúde recusa doente com sintomas de AVC"

- "Treinador regressa a Londres para a Champions. Mourinho quer aproveitar crise no Chelsea"

- "Benfica ataca Sporting por erros de arbitragem"

- "Arouca-FC Porto. Dragão com teste antes do clássico"

- "Sporting. Suárez goleador bate recorde"

- "UE ameaça tirar milhões à agricultura"

- "Prejuízo médio de dez milEuro. 200 portugueses sofrem golpe com criptomoedas"

- "Agoniza até morrer em contentor de roupa"

- "Campanha. Partidos gastam 35 milhões em Lisboa e Porto"

- "Suspeito de homicídio. Volta a traficar um mês após sair da cadeia"

No Público:

- "PJ registou 711 casos de abuso sexual de crianças só no primeiro semestre"

- "Currículos escolares. História dos portugueses ciganos entra nas aprendizagens essenciais"

- "Eficiência energética. Apoios do E-Lar vão deixar de fora bombas de calor"

- "2050. Faltam 581 mil milhões anuais para UE atingir meta climática"

- "Carlos Moedas. 'Fui o primeiro a regular o turismo em Lisboa'"

- "Netanyahu nos EUA. Trump diz que vai acontecer algo 'especial' no Médio Oriente"

- "MotoGP. Márquez conquista 7.º título mundial, iguala Rossi e persegue Agostini"

- "Palácio de Queluz. A réplica da cama em que morreu D. Pedro IV, o rei soldado, já está no seu lugar"

- "Autárquicas 2025. A água é 'muito barata', devia aumentar de preço, mas isso não dá votos"

No Jornal de Notícias:

- "Negócio veterinário não para de crescer mas sofre com a emigração"

- "Escadaria no Porto terá 313 quilómetros de fio de ouro"

- "Braga 0 -- 1 Nacional. Guerreiros somam cinco jogos sem vencer na Liga. Golo de Chucho dá a vitória aos madeirenses"

- "FC Porto 'Esvaziar o tanque no campo e enchê-lo no dia seguinte'. Farioli conta com os adeptos hoje em Arouca"

- "Braga. Pais de três alunos mortos querem Câmara entre os culpados"

- "Foz Côa. Médico condenado por difamar colega em duas cartas anónimas"

- "Educação. Professores retomam negociações e ameaças de protestos"

- "Moda. Kika Cerqueira Gomes desfila em Paris com a mãe na plateia"

No Negócios:

- "Conversa capital. Nuno Cunha Rodrigues. 'Perguntas ofendem?'. AdC rejeita críticas da banca. 'Tribunal da Concorrência está assoberbado. Pode ser reorganizado'"

- "Sarmento tem dois trunfos para chegar ao excedente"

- "Construção diz que IVA a 6% é 'fundamental'"

- "Italianos fazem mira à SIC para atacar streaming"

- "Será que vem aí uma nova taxa de referência da Fed?"

- "Aviação. Air France quer gestão flexível para a TAP dar lucros"

- "Investidor privado. Chegou a hora de fixar a taxa de crédito à habitação?"

No O Jornal Económico:

- "Setor pede recuo do IMT agravado para não afetar credibilidade do país"

- "Entrevista. Vítor Bento, presidente da APB, destaca atraso com EUA e China em menor capacidade de gerar riqueza e em inovação tecnológica. Obsessão regulatória tem contribuído para a Europa perder terreno'"

- "Plano 'Água que Une' tem de 'começar a sair do papel'"

- "Vinhos de Setúbal apostam no Brasil para fintar tarifas de Trump"

- "Dinamarca proíbe drones civis durante semana com cimeira da UE"

- "Inovação e transição industrial em debate na Zona de Impacto"

- "Italianos da MFE podem assumir controlo da Impresa"

- "Iberdrola investe 58 mil milhões até 2028. Nove na Ibéria"

No Record:

- "'Houve muita coisa bem feita'. Rui Costa fala de tudo em entrevista exclusiva"

- "Eleições ao rubro. Vieira. 'Manteigas quer imitar Bruno de Carvalho'"

- "Manteigas: 'Não lamento o que aconteceu na AG'"

- "Noronha: 'Vieira entrou com Capangas'"

- "Hóquei em patins. Sporting 2-4 Benfica. Águias festejam o tri"

- "Sporting. Borges implacável. Deu bronca por falta de atitude no Estoril"

- "Arouca-FC Porto. 'Temos de esvaziar o tanque'. Farioli quer dragões sempre prego a fundo"

- "Liga. Alverca 2-0 V. Guimarães. Sp. Braga 0-1 Nacional. Famalicão 0-0 Rio Ave"

No A Bola:

- "Grande entrevista ao ex-treinador do Benfica. Lage fala de tudo"

- "'Pedi adiamento do jogo com o Santa Clara. Rui Costa e Mário Branco sabem que errámos ao não adiar'"

"'Kokçu foi das relações mais fáceis que tive. Tivemos ambos um momento infeliz'"

- "'O famoso áudio? Tive de ser agressivo para defender a minha família'"

- "Benfica. Candidatos em guerra aberta"

- "Campanha sobe de tom com troca de acusações sobre distúrbios na AG e 'manipulação de sondagem'"

- "Encarnados voltam a atacar arbitragem. 'Favorece sistematicamente o Sporting'"

- "Arouca-FC Porto. Martim e Moura espreitam a titularidade"

- "Calendário? É jogar, esquecer o resultado e pensar no jogo seguinte'. Francesco Farioli"

- "Domingo negro para os minhotos. SC Braga 0 - Nacional 1. Alverca 2 - V. Guimarães 0. Famalicão 0 - Rio Ave 0"

- "Sporting. Maxi Araújo rende mais onde não queria jogar"

E no O Jogo:

- "Arouca - FC Porto. 'Temos que esvaziar o tanque'. Francesco Farioli vê equipa com combustível para o difícil desafio desta noite"

- "Benfica. 'É preciso acreditar em Mourinho'. Agora ao serviço do Sassuolo, de Itália, Matic antecipa duelo das águias com o Chelsea. Entrevista exclusiva"

- "Rui Costa abre guerra eleitoral com ataque a concorrentes"

- "Sporting. Rui Borges deixa aviso ao plantel. Transmitiu insatisfação no final do jogo do Estoril. Estatísticas dão razão ao treinador"

- "Braga--Nacional 0-1. Lenços brancos para Vicens"

- "Alverca--V. Guimarães 2-0. Crise aguda em Guimarães"

- "Famalicão--Rio Ave 0-0"