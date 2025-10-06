Irão apoia qualquer iniciativa que ponha fim a "crimes de guerra" em Gaza

O Irão expressou apoio a qualquer iniciativa para acabar com os "crimes de guerra" e a "limpeza étnica" na Faixa de Gaza, referindo-se ao plano de paz do Presidente dos Estados Unidos, apresentado na semana passada.

"Apoiamos sempre qualquer iniciativa que envolva o fim da limpeza étnica, dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade em Gaza", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, num comunicado divulgado na noite de domingo.

O ministério recordou a "responsabilidade legal e moral" da comunidade internacional para pôr fim ao "genocídio em curso" em Gaza e sublinhou que qualquer decisão sobre um eventual cessar-fogo ou sobre os termos de um acordo deve ser tomada pelo "povo e pela resistência palestiniana", o movimento islamita Hamas.

No entanto, afirmou, "o acordo só será válido se conduzir ao fim do genocídio, ao respeito pelo direito à autodeterminação do povo palestiniano e ao levantamento total do bloqueio" à Faixa de Gaza.

O grupo Hamas - aliado do Irão no chamado "Eixo da Resistência" da aliança anti-israelita, que inclui também o Hezbollah libanês e os Huthis do Iémen - aceitou na sexta-feira o plano do Presidente dos EUA, Donald Trump, para a paz em Gaza, que consiste em libertar todos os reféns israelitas se o Governo de Israel deixar de bombardear o enclave costeiro palestiniano.

O Irão sublinhou que a cessação dos ataques "não isenta" os Estados e as instituições internacionais da obrigação de "investigar e processar os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade" cometidos por Israel em Gaza.

Teerão manifestou ainda esperança de que sejam abertos corredores seguros para a entrega imediata de ajuda humanitária aos habitantes de Gaza e reiterou a disponibilidade para participar nos esforços de assistência internacional.

O Presidente dos EUA anunciou no domingo que a primeira fase do plano para pôr fim à guerra na Faixa de Gaza e definir o futuro do enclave palestiniano "deverá estar concluída" esta semana.

As equipas de negociação de Israel e do Hamas, juntamente com mediadores, deverão reunir-se hoje no Egito para finalizar e clarificar os detalhes do acordo.