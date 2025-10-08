Sindicato Democrático dos Professores reitera a falta de docentes

O Sindicato Democrático dos Professores esteve reunido esta quarta-feira, no antigo Paço episcopal, com o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, com o propósito de debater assuntos relacionados ao funcionamento e à realidade das escolas privadas de matriz católica na Região, bem como do ensino particular em geral na Região Autónoma da Madeira.

O sindicato reiterou, entre estes assuntos, a falta de docentes que afecta estas escolas motivada pela saída, nos últimos anos, de docentes para o sistema público de ensino. Esta realidade prende-se, essencialmente, com as "condições deficitárias que estes docentes enfrentam no ensino privado, particularmente relativas a questões salariais e condições de trabalho", refere em comunicado de imprensa.

Explica que da parte de D. Nuno Brás existiu "total disponibilidade, dentro das suas competências, para tentar sensibilizar as partes envolvidas na procura de soluções para estes e outros problemas que afetam o ensino particular na RAM."

"O SDPM continuará a envidar todos os esforços para ultrapassar estes e outros problemas que afetam o Sistema Educativo Regional", remata.