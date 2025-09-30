A contrastar com o brilhante trajecto do Nacional fora de casa – sete pontos em quatro jornadas como visitante – está o péssimo desempenho no Estádio da Madeira onde a equipa alvinegra soma por derrotas os três jogos disputados.

Agora que se aproxima a recepção ao Moreirense, uma das equipas sensação do presente campeonato, o defesa-central José Vítor acredita que será desta que o conjunto alvinegro vai festejar o triunfo diante dos sócios e adeptos nacionalistas.

“A expectativa é boa, apesar de o Moreirense estar bem na competição, com uma boa equipa. Temos que nos impor no jogo para conseguirmos estes três pontos. Acho que o Moreirense tem uma equipa bem sólida, compacta, com uma boa defesa. A verdade é que às vezes o futebol é injusto. Um exemplo dessa injustiça é o jogo contra o Arouca, onde criámos mais oportunidades e infelizmente até tivemos um golo anulado. O futebol é isto, tem dias onde não vamos jogar bem e vamos ganhar e tem outros onde podemos jogar bem e até vamos perder. Sabemos que ainda nos está faltando uma vitória na nossa casa, pois estamos em falta com os nossos adeptos”, salienta um dos habituais titulares na defesa do Nacional.