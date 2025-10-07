Israel condena posição do Vaticano sobre guerra em Gaza, mas Papa reitera

O secretário de Estado do Vaticano alertou para as "consequências desastrosas e desumanas" da guerra na Faixa de Gaza, motivando críticas de Israel, mas o Papa corroborou hoje as declarações como "a opinião" do Vaticano.

Numa entrevista à imprensa do Vaticano, publicada na segunda-feira por ocasião dos dois anos do ataque do movimento islamita palestiniano Hamas contra Israel, o cardeal Pietro Parolin afirmou que "qualquer plano que envolva o povo palestiniano nas decisões sobre o seu futuro e permita o fim deste massacre, libertando os reféns e pondo fim à morte diária de centenas de pessoas, será bem-vindo e apoiado".

O chefe da diplomacia do Vaticano considerou ainda que o ataque do Hamas "foi desumano e injustificável" e que "os atacados" -- Israel -- "têm o direito de se defender, mas mesmo a autodefesa deve respeitar o parâmetro da proporcionalidade".

"Infelizmente, a guerra resultante teve consequências desastrosas e desumanas", lamentou.

"Corremos o risco de nos habituarmos a esta carnificina! É inaceitável e injustificável reduzir seres humanos a meras vítimas colaterais", acrescentou Parolin.

A posição mereceu uma imediata condenação das autoridades israelitas.

A embaixada de Israel junto do Vaticano considerou que a entrevista "corre o risco de minar os esforços para acabar com a guerra em Gaza e contrariar o crescente antissemitismo", numa mensagem na rede social X.

"Embora sem dúvida bem-intencionada", a entrevista "foca-se nas críticas a Israel, ignorando a persistente recusa do Hamas em libertar reféns ou parar a violência", referiu.

Para as autoridades israelitas, "o mais preocupante é o uso problemático da equivalência moral onde ela não tem lugar".

"Por exemplo, a aplicação do termo 'massacre' tanto ao ataque genocida do Hamas em 07 de outubro quanto ao legítimo direito de Israel à autodefesa", acrescentou.

A embaixada alegou que "não há equivalência moral entre um Estado democrático que protege os cidadãos e uma organização terrorista que tenta matá-los" e pediu que "declarações futuras reflitam esta importante distinção".

A embaixada de Israel e o Vaticano já tinham tido momentos de tensão no passado devido a algumas palavras do Papa Francisco, que morreu em 21 de abril passado.

Hoje, o Papa Leão XIV defendeu o secretário de Estado das críticas da embaixada israelita, afirmando que Parolin transmitiu "a opinião da Santa Sé".

"Prefiro não comentar, mas o cardeal expressou muito bem a opinião da Santa Sé a este respeito", referiu o chefe da Igreja Católica, ao deixar o palácio na cidade romana de Castel Gandolfo (centro).

No dia em que se assinala o segundo aniversário dos ataques do Hamas em Israel, a 07 de outubro de 2023, o Papa sublinhou que "foram dois anos muito dolorosos".

"Há dois anos, com esse ato terrorista, mais de 1.200 pessoas morreram", disse o Papa, acrescentando: "Fala-se de 67.000 palestinianos que também foram mortos" desde então.

"É preciso reduzir o ódio, recuperar a capacidade de diálogo e procurar soluções para a paz", pediu.

Por outro lado, o papa lamentou os atos de antissemitismo.

"A existência -- não sei se estão a aumentar -- de atos de antissemitismo é verdadeiramente preocupante", disse aos jornalistas.

"Devemos proclamar a paz, o respeito pela dignidade de todas as pessoas", acrescentou.

Leão XIV indicou que na primeira viagem ao exterior, à Turquia e ao Líbano, tem como objetivo enviar uma mensagem de paz para o Médio Oriente.