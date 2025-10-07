Falta de professores "começa a assolar" a Madeira, alerta sindicato

O SIPE - Sindicato Independente de Professores e Educadores reúne-se esta quarta-feira, 8 de Outubro, com a nova secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia da Madeira, Elsa Fernandes, com o objectivo de discutir "questões urgentes que afectam o sistema educativo da Região".

Em nota emitida, o sindicado revela que o encontro terá lugar na cidade do Funchal, sendo que entre os principais pontos da reunião constam "a falta de professores que começa a assolar a Região Autónoma".

“Esta falta de professores é visível nas várias ofertas públicas de emprego, lançadas desde o início de setembro, nomeadamente, nos grupos de recrutamento de Expressão Musical e Dramática; Português e História; Educação Moral e Religiosa; Filosofia e Informática. De referir, que neste levantamento não foram contabilizadas as substituições temporárias. Esta situação, num futuro próximo, irá agudizar-se com o crescimento acentuado do número de aposentações de professores. Assim sendo, se queremos uma escola pública de qualidade é preciso atrair e fixar professores na região, ou seja, é necessário ‘valorizar quem está e atrair quem vem’”, afirma a directora regional do SIPE Madeira, Sandra Nogueira.

Para uma maior valorização da carreira docente, o SIPE defende, por isso, “que deverão ser criadas condições de estabilidade e valorização efetiva do exercício da profissão docente, nomeadamente, efetivar a contagem do tempo de serviço congelado dos colegas que trabalharam nos Açores, no Continente e no ensino privado, bem como a recuperação do tempo de serviço perdido na transição entre carreiras”.

Outro tema em destaque, neste encontro, estará a valorização da profissão docente, que o SIPE considera "essencial" para garantir o futuro da educação. “Sem professores motivados, reconhecidos e justamente remunerados, não é possível construir uma escola pública de qualidade”, sublinha Júlia Azevedo, presidente do sindicato.

O SIPE defenderá, igualmente, a urgência na revisão das condições de progressão na carreira, a redução da carga burocrática e a melhoria das condições nas escolas.