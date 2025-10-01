Sindicato lança campanha em defesa dos trabalhadores do SESARAM

O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) lançou a campanha 'Invisíveis, mas Essenciais', destinada a recolher assinaturas de apoio às reivindicações dos Assistentes Operacionais e Técnicos Auxiliares de Saúde (TAS), devido à "evidência de insatisfação destes trabalhadores".

Estes trabalhadores, apesar da sua forte dedicação ao serviço da população da Madeira e Porto Santo, continuam a ser desvalorizados pelo Governo Regional. Sindicato

"A continuidade dos baixos salários, política contínua e permanente deste Governo, a criação de uma Carreira Especial de Técnicos Auxiliares de Saúde, proporcionando uma divisão entre os trabalhadores que continuam sem perceber porque razão há trabalhadores excluídos, tendo os requisitos necessários para integrar a carreira de TAS, incluindo de prestar apoio directo ou indirecto aos utentes do SESARAM e ainda ficam com mais dúvidas, quando os Técnicos Auxiliares de Saúde executam funções de Assistentes Operacionais e um Assistente Operacional exerce funções de TAS. A diferença está no salário, que também não representa uma merecida valorização desses técnicos de uma carreira que deveria ser especial, mas de especial só tem o nome", esclarece o sindicato, em comunicado.

Facilmente se pode concluir que o SESARAM, resolveu considerar trabalhadores de primeira, atribuindo uma irrisória subida de remuneração, em detrimento de outros trabalhadores, considerados de segunda, sem que tal houvesse justificação, há uma clara discriminação laboral e uma clara demonstração de desrespeito por esses profissionais, com a criação de uma carreira especial fantoche e a exclusão e separação de trabalhadores. Sindicato

Nesse sentido, o sindicato defende que "é urgente" proceder à revisão da Carreira de Técnico Auxiliar de Saúde, não só com intenção de valorizar os actuais TAS como possibilitar a integração dos Assistentes Operacionais, que directa ou indirectamente prestam cuidados aos utentes do SESARAM.

"Após a recolha de assinaturas dos trabalhadores do SESARAM, o sindicato irá proceder à sua entrega na Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, para comprovar a insatisfação de todos estes profissionais de saúde", refere.