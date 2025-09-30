Nove docentes e investigadores da UMa constam do Top 2% dos mais influentes e citados no Mundo

O nome de nove docentes e investigadores da Universidade da Madeira consta do Top 2% dos cientistas mais citados a nível mundial, em 2024, nas respectivas áreas de investigação. Essa informação foi publicada pela pela Universidade de Stanford, nos EUA, em colaboração com o grupo editorial Elsevie, na mais recente edição da 'World's Top 2% Scientists'.

Da lista de investigadores da UMa mais citados em 2024 fazem parte sete investigadores do Centro de Química da Madeira: José S. Câmara, actual Vice-Reitor para a Investigação, Inovação e Internacionalização, na área da Química Analítica e Ciência dos Alimentos; Helena Tomás, na área da Química, Nanotecnologia e Engenharia Biomédica; Rosa Perestrelo, na Química Analítica e Ciência dos Alimentos; Jorge A. M. Pereira na área da Química Analítica e Ciência dos Alimentos; Jaison Jeevanandam, na Nanociência e Biotecnologia; Serge Mignani, na Química Biomolecular e Medicinal; e Xiangyange Shi, na Nanotecnologia e Polímeros. Nesta edição, destaque ainda para Jorge A. M. Pereira, que integra pela primeira vez esta lista

Também desta lista constam os investigadores Mikhail Benilov, do Instituto de Plasmas e Fluidos, na área da Física, Fluidos e Plasmas; e João Canning Clode, do MARE-Madeira/ARDITI/UMa, na área da Biologia Marinha e Ecologia

Além de figurarem na lista dos mais citados ao longo do último ano, José S. Câmara, Helena Tomás, Jaison Jeevanandam, e Xiangyange Shi integram a lista de cientistas com maior impacto ao longo da carreira

"Estes resultados distinguem não apenas o mérito individual dos investigadores, mas também o trabalho colectivo dos centros e unidades de investigação, o rigor científico e a dedicação contínua que têm colocado ao serviço da ciência, da sociedade e da afirmação da Universidade da Madeira no panorama internacional, e refletem a estratégia institucional na promoção e reforço na investigação científica de excelência", indica nota da Universidade da Madeira.

Estes resultados determinam que no mesmo ranking a Universidade da Madeira ocupe o 28.º lugar entre 176 instituições portuguesas (públicas e privadas), lado a lado com algumas das mais relevantes universidades e centros de investigação nacionais (como o Centro de Química Estrutural, Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular ou a Universidade Nova de Lisboa).