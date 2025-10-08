SIPE reúne com Elsa Fernandes para debater falta de docentes, progressão de carreira e excesso de burocracia nas escolas

O SIPE - Sindicato Independente de Professores e Educadores – reuniu, hoje, pela primeira vez, com a secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, para debater "questões urgentes que afectam o sistema educativo na região".

Em nota à imprensa, diz que "uma das grandes preocupações do SIPE prende-se com a falta de docentes em algumas escolas, ligada a alguns grupos carenciados, o que obrigou a que a SRECT recorresse ao mecanismo de ofertas públicas de emprego já no início do ano lectivo, uma vez que a lista de contratação inicial de alguns grupos de recrutamento esgotou".

“Uma forma de minimizar esta situação passa pela alteração das regras de vinculação dos professores contratados na carreira docente”, afirma a directora regional do SIPE Madeira, Sandra Nogueira.

Outro aspecto discutido foi a recuperação do tempo de serviço perdido aquando da transição entre carreiras. “Há docentes que, comparados com aqueles que entraram nos quadros após 2011, perderam três anos na progressão da carreira. É imprescindível ainda contabilizar o tempo de serviço congelado dos colegas que trabalharam nos Açores, no continente e no ensino privado. Ficou a promessa da Senhora Secretária, que no mais curto espaço de tempo, sairá a legislação de suporte a estas matérias”, explicou a dirigente sindical.

Por último, o SIPE levou à reunião o excesso de burocracia de algumas escolas e a melhoria das condições de trabalho. “Os docentes esgotam-se em tarefas burocráticas as quais implicam horas suplementares de trabalho, contrariando a essência da profissão. É urgente simplificar processos e uniformizar plataformas”, defende Sandra Nogueira.