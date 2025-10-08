RB1 coloca agricultura e artesanato no centro da sua estratégia de desenvolvimento local

O movimento Ribeira Brava em Primeiro (RB1), liderado por Marco Martins, coloca a agricultura e o artesanato no centro da sua estratégia de desenvolvimento local, reconhecendo nestes sectores pilares essenciais da identidade, economia e sustentabilidade do concelho.

Em nota à imprensa, diz que "a agricultura, que molda a paisagem e o modo de vida de tantas famílias ribeirabravenses, merece políticas de proximidade, apoio técnico e investimento". O RB1 propõe "a criação do Balcão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, um espaço que funcionará como elo directo entre os agricultores e os apoios disponíveis, orientando sobre candidaturas, boas práticas e modernização das explorações".

Diz ainda que "será também prioridade incentivar a produção biológica e promover campanhas de formação e sensibilização em parceria com as secretarias regionais competentes, reforçando a sustentabilidade ambiental e económica do sector".

Em simultâneo, a candidatura "compromete-se com a execução de diversos caminhos agrícolas fundamentais", entre os quais caminho agrícola da Pedra Mole (Ribeira Brava); caminho agrícola entre a Chamarra de Cima e o Jardim, e o Longeira/Adega (Campanário); caminho da Rocha Alta (Serra de Água) e caminho entre o Lombo do Moleiro e a Achada dos Aparícios.

Refere que "todos estes projectos encontram-se já aprovados e a aguardar financiamento do PRODERAM, e serão prioridade na próxima governação municipal".

No domínio do artesanato, o RB1 "quer valorizar o saber-fazer tradicional, dinamizando os Espaços do Artesão e criando novas feiras agrícolas e artesanais nas freguesias, fomentando o comércio local e a promoção dos produtos da terra".

“A agricultura e o artesanato são parte da nossa história e da nossa força coletiva. Apoiar quem trabalha a terra e quem transforma a tradição em arte é investir no futuro da Ribeira Brava”, sublinha Marco Martins, candidato à Câmara Municipal.

Com políticas integradas e um olhar humano sobre os desafios do território, o Ribeira Brava em Primeiro "reafirma o seu compromisso com uma terra mais justa, sustentável e fiel às suas origens".