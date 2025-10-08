Iniciativa Liberal critica ineficiência na gestão hídrica em Santa Cruz

A Iniciativa Liberal (IL) de Santa Cruz alertou, hoje, para o desperdício de água no concelho, criticando a gestão hídrica do actual executivo.

“A gestão de um bem tão estratégico como a água exige rigor e visão. Assistimos a perdas diárias que penalizam os munícipes e comprometem a sustentabilidade do concelho”, sublinha João Côrte Fernandes, representante da Iniciativa Liberal em Santa Cruz.

Num comunicado remetido às redacções, esta quarta-feira, 8 de Outubro, a candidatura liberal refere que o desperdício diário de água em Santa Cruz é "estimado em 5 mil euros por dia, devido a roturas não reparadas e falhas na manutenção da rede de distribuição", evidenciando que "actualmente, a Câmara Municipal fornece água a cerca de 21 mil clientes, através de uma rede com 415 quilómetros de extensão".

Embora reconheça que o 'Projecto de Redução de Perdas", iniciado em 2020, demonstrou "resultados promissores numa zona piloto, reduzindo as perdas em 67% e gerando poupanças anuais de aproximadamente 100 mil euros", a IL sublinha que "o problema estrutural persiste, devido à falta de investimentos estratégicos e à fragmentação da acção municipal".

Os liberais estimam que "sejam necessários 15 milhões de euros em investimentos graduais para que o concelho alcance uma taxa de perdas não facturadas de 15% num horizonte de 15 anos".

Para responder a este desafio, a IL propõe: "acelerar a execução do plano de redução de perdas em todas as freguesias; garantir transparência orçamental e relatórios periódicos sobre a eficiência da rede; e estabelecer parcerias com entidades especializadas para diagnóstico técnico e resposta rápida a roturas".