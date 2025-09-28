PS propõe transformar Santa Cruz em polo de actividades marítimo-turísticas

O candidato do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal de Santa Cruz, Pedro Diniz, defende que o concelho tem “potencial para liderar o turismo marítimo na Região Autónoma da Madeira”, através de uma estratégia de investimento e requalificação do cais local.

“O nosso concelho tem nas suas águas um património natural de valor incalculável (…). O que falta é desbloquear a visão política para podermos finalmente aproveitar esta oportunidade que está mesmo à nossa frente”, afirmou Pedro Diniz citado em nota de imprensa.

Uma das propostas da candidatura socialista passa pela utilização das estruturas devolutas no Cais de Santa Cruz, que “há anos permanecem subaproveitadas”.

Pedro Diniz defende que estas instalações poderiam ser cedidas pelo Governo Regional para acolher empresas de turismo marítimo, “criando novos postos de trabalho e dinamizando a economia local”.

“Faz sentido termos um cais subaproveitado enquanto há operadores turísticos a enfrentarem barreiras logísticas para desenvolverem o seu trabalho?”, questionou o candidato.

Diniz sublinha também a importância do empreendedorismo local e da colaboração entre autarquia e Governo Regional, defendendo um modelo de “turismo sustentável”, baseado em actividades como passeios às Ilhas Desertas, mergulho no Garajau e observação da natureza. “Estamos a falar de um tipo de turismo que respeita o meio ambiente, promove a autenticidade do destino e cria emprego. Santa Cruz tem tudo para liderar esta transformação”, reforçou.

Para o socialista, este é um “um projeto de futuro que pode começar a dar frutos a curto prazo”. “Santa Cruz pode ser muito mais do que aquilo a que nos habituaram nas últimas décadas. O mar é a nossa identidade e deve ser também a nossa maior força de futuro”, concluiu.