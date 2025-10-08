Chega denuncia falta de limpeza e degradação do Bairro de Santo Amaro

A candidatura do Chega à Câmara Municipal do Funchal denunciou, hoje, o estado a falta de limpeza e manutenção no Bairro de Santo Amaro e deixou duras críticas quer ao executivo municipal, que à empresa pública Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM).

O partido descreve o bairro como vivendo “no esplendor do caos”, uma situação que segundo o Chega reflecte “o desinteresse e a incompetência da actual Câmara Municipal do Funchal”.

"A Câmara podia limpar o bairro e mandar a conta para a Investimentos Habitacionais da Madeira", aponta o Chega, mas "perante as queixas, lava as mãos da responsabilidade, alegando que a limpeza do bairro é da competência do IHM", expõe a candidatura em comunicado de imprensa.

"O que não pode continuar é este jogo de empurra enquanto os moradores vivem num cenário de degradação", sublinha o partido.

Durante a visita ao Bairro, no âmbito da campanha eleitoral, a candidatura do Chega referiu também que "a presença de uma mesquita islâmica tem gerado conflitos com a população local" e denunciou “situações de tráfico de droga e episódios de violência” que, segundo o partido, "colocam em risco a segurança e o bem-estar dos residentes".

O Chega promete que, caso conquiste a Câmara do Funchal, “vai limpar o bairro de Santo Amaro, vai cuidar do bairro e vai lutar por um bairro melhor — digno dos seus moradores.”