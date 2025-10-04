Nova Direita denuncia descargas de esgoto junto ao bairro da Quinta Josefina

A Nova Direita denunciou, hoje, as descargas que estarão a ser efectuadas por um privado, junto ao Bairro da Quinta Josefina. Paulo Azevedo indica que estamos perante actos "criminosos" para o Ambiente e para a saúde pública.

O candidato à Câmara Municipal do Funchal dá voz a denuncias de moradores, que indicam que existe uma plantação de bananeiras junto ao bairro e que "o proprietário dessa mesma plantação faz descargas semanais do esgoto da habitação para o terreno e para o ribeiro que separa o terreno do bairro".

"O testemunho dos moradores consiste no mau cheiro e nos mosquitos que aparecem derivado a essas descargas. Têm que manter as janelas fechadas o dia inteiro", aponta o cabeça-de-lista.

"Não podemos deixar que tal atentado passe impune, com tamanha irresponsabilidade, e que venha a trazer problemas, mais tarde, à saúde dos moradores deste sítio", termina, através de comunicado.

