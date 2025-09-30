Chega denuncia viagem da Casa do Povo de Santo António em 'véspera' de eleições

O Chega denunciou, hoje, através de comunicado, uma situação que considera ser "um verdadeiro caso de polícia". Em causa está uma viagem promovida pela Casa do Povo de Santo António, no Funchal, agendada para 11 de Outubro, véspera de eleições, com destino ao Porto Santo.

"Segundo o comunicado da própria instituição, a viagem enquadra-se nas comemorações do seu 89.º aniversário. Contudo, a Casa do Povo não celebra o seu aniversário nesta data, o que torna esta justificação ainda mais questionável. Para agravar, não é sequer divulgado o valor cobrado aos idosos para esta excursão", indica Luís Filipe Santos.

O candidato à Câmara Municipal do Funchal aponta críticas à Casa do Povo de Santo António, que diz ser "um braço político do PSD Madeira" e afirma que esta viagem "levanta sérias suspeitas: para que serve uma excursão na véspera das eleições, senão para tentar condicionar e extrair o voto dos mais idosos?".

"Trata-se de um ato lamentável, vergonhoso e inaceitável numa democracia. A lei deve ser igual para todos e não pode haver uma lei para o PSD e outra para os restantes partidos", atira Luís Filipe Santos.

Por isso, o Chega afirma que vai apresentar uma denúncia formal junto da Comissão Nacional de Eleições, bem como com uma denúncia no Ministério Público e apela a "todos os partidos democráticos para que se revoltem contra esta prática e estejam também presentes no dia 11 de outubro, no Porto do Funchal, para falar com as pessoas e denunciar este abuso".

"O Chega não permitirá que a democracia no Funchal seja manipulada com manobras de compadrio político e eleitoralismo barato", termina.