Três mortos por míssil ucraniano em pavilhão desportivo russo

Um ataque ucraniano com mísseis provocou hoje três mortos num pavilhão polidesportivo de uma localidade da região russa de Belgorod, zona de fronteira entre os dois países em conflito há três anos e meio.

"A aldeia de Maslova Pristan, distrito de Shebekinski foi atingida por mísseis. Segundo balanço provisório, três pessoas morreram e uma ficou ferida", anunciou o governador de local, Viacheslav Gladkov.

Segundo a mesma fonte, militares e pessoal dos serviços de emergência médica estão a executar trabalhos de busca, salvamento e rescaldo naquela infraestrutura danificada.

"É possível que haja mais pessoas debaixo dos escombros", disse.

O complexo desportivo Pristan Sporta, junto ao rio Donets, principal afluente do Don, tinha um ginásio e um campo de jogos.

Na segunda-feira, a Rússia disse ter intercetado mais de 250 'drones' (aeronaves telepilotadas) ucranianos, enquanto um ataque ucraniano causou duas mortes na cidade de Belgorod, onde 40 mil pessoas tinham ficado sem eletricidade, na véspera, devido a um ataque ucraniano a uma estação de produção de energia.

Segundo dados oficiais, só no último mês houve 20 mortos e 185 feridos naquela região na sequência de ofensivas ordenadas por Kiev.