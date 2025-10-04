ADN propõe criação de programa que vise a prática desportiva para todos

O ADN aponta que existem imensas evidências científicas que comprovam a importância do Desporto para todas as pessoas desde tenra idade até idosos e indica que, nesse sentido, é necessário uma maior investimento nesta área. Por isso, a candidatura ao Funchal propõe um programa de desporto direccionado para todas as idades.

Desde logo, no que diz respeito à saúde e bem-estar, Carolina Martins defende a natação gratuita para todas as crianças do 1°ciclo; programa de 'Desporto Sénior' com caminhadas, yoga e hidroginástica; polidesportivos e parques de exercício ao ar livre em todas as freguesias incluindo pistas de atletismo; e a criação de piscina municipal em zona carenciadas como nas freguesias de Santo António e São Roque.

A candidatura à Câmara Municipal do Funchal foca outro pilar, denominado 'Juventude e Inclusão'. Nesse sentido, pretende um programa 'Funchal Activo', com parcerias com escolas e clubes para diversificar modalidades; bolsas municipais para jovens atletas regionais que representem o Funchal em provas Nacionais, Europeias e Internacionais; um centro Municipal de Desporto Adaptado para pessoas com deficiência; e apoio especial a clubes de bairro, promovendo Inclusão social através do desporto.

No âmbito do 'Turismo e Projecção Internacional', quer que a Maratona Internacional do Funchal tenha maior impacto e divulgação; eventos náuticos e da natureza; apoiar os Movimentos de escuteiros em cada freguesia; criação de uma app Municipal de Desporto para reservas, inscrições e agenda de eventos; complexos desportivos sustentáveis , auto-suficientes e com manutenção constante.

"Estas são apenas algumas propostas que sendo exequíveis podem contribuir para uma melhoria das condições de Saúde como um todo dos Munícipes em geral de todas as faixas etárias e com diferentes interesses desportivos", termina a candidata Carolina Martins.