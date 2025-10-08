Líder do PSD acusa Chega de chorar "lágrimas de crocodilo" e fazer pouco na imigração

O presidente do PSD acusou hoje o Chega de "falar muito e fazer pouco" em matéria de imigração e chorar "lágrimas de crocodilo", pedindo em Albufeira que não acreditem num candidato que andou "a saltar de sítio em sítio".

Luís Montenegro falava num jantar-comício em Albufeira, no distrito de Faro, de apoio a José Carlos Rolo, que concorre a um segundo mandato à presidência da Câmara numa coligação PSD/CDS-PP, onde os temas fortes foram a segurança e imigração.

Tal como já tinha feito em Quarteira, à tarde, o também primeiro-ministro voltou a responsabilizar Chega e PS por não haver mecanismos rápidos de afastamento de imigrantes em situação ilegal, por terem 'chumbado' no ano passado uma iniciativa legislativa do Governo com esse objetivo.

Em particular, visou o líder do Chega, André Ventura, que disse que a libertação dos cidadãos marroquinos intercetados em agosto no Algarve por ter sido ultrapassado o prazo máximo de detenção "envergonha o país".

"Quando vemos a indignação, só podemos acreditar que se trata de lágrimas de crocodilo, de quem fala muito, mas resolve pouco ou nada", criticou Montenegro.

O líder do PSD já tinha deixado uma crítica semelhante ao candidato do Chega à Câmara de Albufeira, o deputado Rui Cristina, que se desfiliou do PSD em janeiro de 2024.

"Sobre aqueles que se pré anunciam como capazes de resolver tudo, eu acho que é justo dizer que não se lhes conhece nenhuma resolução de nada em concreto, com exceção de uma: a capacidade de saltarem de sítio em sítio", disse.

"Em três ou quatro anos saltar quatro ou cinco vezes são, de facto, demonstrações de um espírito de resolver muito apurado", ironizou, sem nunca dizer o nome de Rui Cristina, que já foi deputado por Faro, Évora e Beja.

No dia em que comemorou 25 anos de casado -- talvez por isso o jantar teve direito a dois pratos -, e com a mulher ao lado, o também primeiro-ministro focou-se igualmente nas questões da segurança.

"É necessário que haja mais policiamento, mais visibilidade, mais prevenção e uma adequação entre decisões que são municipais com decisões que são nacionais", defendeu.

Como exemplo, apontou a realização de operações especiais no verão passado em Albufeira, "para que se crie uma perceção assente na realidade de que as Forças de Segurança e os poderes públicos não estão distraídos."

José Carlos Rolo Tem como adversários na corrida à Câmara de Albufeira o deputado Rui Cristina (Chega), Victor Ferraz (PS/BE/L/PAN), Miguel Matias (IL) e Manuela Vardasta (CDU, coligação PCP/PEV).