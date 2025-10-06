"Câmara Municipal do Funchal continua sem respeitar os agentes da PSP", acusa o Chega

O candidato pelo Chega à Câmara Municipal do Funchal nas próximas eleições autárquicas, Luís Filipe Santos, acusa a autarquia de não "respeitar os agentes da PSP — que não recebem os gratificados desde Março deste ano. É uma vergonha."

Em nota emitida, o partido refere que a "polícia merece respeito, e o Chega defende isso sem medo."

Em apelo ao voto, diz que "só o voto no Chega pode verdadeiramente mudar o Funchal."

"Só o voto no Chega garante um Funchal mais seguro, mais limpo, com mais habitação e com controlo da imigração. É tempo de devolver dignidade à cidade e segurança às pessoas. As pessoas têm de compreender: a mudança só acontece com o Chega", termina.