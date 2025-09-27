Chega acusa PS, PSD e CDS de traição aos bombeiros

O deputado do Chega, Francisco Gomes, veio hoje a público censurar “nos termos mais fortes” a rejeição pela Assembleia da República dos projectos de lei do partido que pretendiam reconhecer a profissão de bombeiro como de desgaste rápido, criar um subsídio de risco e agravar as penas contra incendiários.

As iniciativas caíram com os votos contra do PSD, da IL e do CDS, e com a abstenção do PS, uma decisão que o parlamentar classificou como “uma afronta a quem todos os anos arrisca a vida pelo País”.

Numa nota remetida esta manhã às redacções, Francisco Gomes elogiou “o trabalho e a coragem dos bombeiros portugueses”, considerando-os “heróis anónimos que enfrentam as chamas, salvam vidas e protegem património”, mas sublinhou que “continuam a ser tratados pelo regime como se fossem cidadãos de segunda”. “O país não pode aceitar que quem arrisca diariamente a própria vida seja ignorado por deputados que falam em solidariedade apenas quando dá jeito para a fotografia”, afirmou.

É vergonhoso! PSD, PS e CDS vivem de discursos hipócritas, mas quando têm a oportunidade de reconhecer quem verdadeiramente defende a floresta e o património, voltam as costas. Este regime podre prefere alimentar tachos e interesses obscuros em vez de dignificar os bombeiros que dão tudo sem pedir nada em troca Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O deputado madeirense acusou também o sistema partidário tradicional de estar “esgotado e desligado da realidade”, argumentando que “a decisão de rejeitar as propostas do Chega é “a prova de que a República serve os partidos do arco do poder, e não o povo”.

Francisco Gomes concluiu reafirmando o compromisso do seu partido para com os bombeiros.