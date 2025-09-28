Élvio Sousa critica chumbo do Fundo de Garantia e acusa PSD, PS e Chega de “traição” aos madeirenses

O líder do Juntos Pelo Povo (JPP) voltou, este domingo, a criticar duramente o comportamento dos deputados eleitos pela Madeira, acusando-os de “trair o povo que os elegeu” ao rejeitarem na Assembleia da República a proposta do JPP para criação de um Fundo de Garantia.

Este mecanismo "permitiria acabar com os adiantamentos nas viagens aéreas entre o continente e as Regiões Autónomas", sublinha Élvio Sousa citado em nota de imprensa.

O comunicado em questão remete para uma publicação na página pessoal de Facebook do secretário-geral do JPP, onde o mesmo afirma que foi o seu partido "quem colocou na agenda a discriminação na mobilidade aérea e marítima criada por Eduardo Jesus e Miguel Albuquerque, num modelo que coloca os cidadãos a financiar as companhias aéreas e a adiantar os valores que são responsabilidade do Estado”.

Élvio Sousa vai mais longe e classifica de "anti-autonomista" o comportamento dos deputados eleitos pelo círculo da Madeira do PSD, PS e Chega, que, esta semana, rejeitaram o Fundo de Garantia, na Assembleia da República e "traíram o povo que os elegeu”.

O dirigente partidário também não poupou críticas à deputada social-democrata Vânia Jesus, acusando-a de "incoerência", a par de Pedro Coelho e Paulo Neves, a quem apelida de "recém centralistas".

Sobre a proposta chumbada, Élvio Sousa defendeu que o JPP apresentou uma “solução simples e justa para acabar com os adiantamentos nas passagens aéreas, eliminar barreiras económicas e sociais e promover a coesão territorial”.

No entanto, lamentou que “os deputados e as deputadas do PSD, do PSD-Madeira, do CDS, do PS, do PS-Madeira, do Chega e do Chega-Madeira, do PCP, IL e Livre preferiram proteger o Governo em vez de proteger os ilhéus”.

“Deixaram os madeirenses e os açorianos continuarem a ser fiadores do Estado. Tudo se resume à falsidade com que praticam o seu mandato. Serão avaliados por mais uma traição”, concluiu o líder do JPP.