Chega acusa PSD e PS de não cumprirem promessas feitas no Funchal

A candidatura do Chega à Câmara do Funchal, na Madeira, acusou hoje os executivos camarários do PSD e do PS de não cumprirem promessas feitas durante anos, como a criação de bolsas de estacionamento nas zonas altas do concelho.

"A população confiou o seu voto em determinada força política que até hoje não conseguiu cumprir as promessas. Há um desacreditar da política porque as promessas são completamente falsas e não são concretizáveis", disse o candidato à junta de freguesia de Santo António, Nelson Ferreira.

Nelson Ferreira foi o porta-voz candidatura do Chega à Câmara do Funchal, encabeçada por Luís Filipe Santos, que hoje percorre diversos bairros sociais e sítios nas zonas altas da freguesia de Santo António em campanha para as eleições autárquicas de 12 de outubro.

Santo António é uma das 10 freguesias que compõem o município do Funchal, o mais populoso da Região Autónoma da Madeira, com 108.129 habitantes (dados oficiais referentes a 2024).

"O Chega está aqui para mudar o paradigma, no sentido de alterar todo o processo de 50 anos de democracia em que fomos governados pelo PSD e pelo PS", afirmou, junto ao complexo habitacional de Santo Amaro, vincando que o partido está a efetuar uma "campanha de proximidade", focada no contacto com a população porta a porta.

Nelson Ferreira disse que o Chega quer resolver alguns problemas ao nível da habitação no concelho, nomeadamente os casos de apartamentos sobrelotados em bairros sociais e dos jovens que vivem em casa dos pais e, para isso, caso vença as eleições, vai construir 100 habitações no concelho, 25 por cada ano de mandato, direcionadas para jovens até 35 anos.

O partido quer também resolver os problemas de mobilidade nas zonas altas do concelho, criando várias bolsas de estacionamento.

"As bolsas de estacionamento são promessas dos executivos camarários, mas nunca concretizadas", alertou, considerando que tanto o PSD como o PS, que liderou a autarquia entre 2013 e 2021, falharam neste aspeto.

"Tem sido uma constante preocupação por parte daquela população, no sentido de que as estradas ficam completamente condicionadas e ao mesmo tempo cria condições de insegurança", disse, alertando para a dificuldade de circulação dos veículos de socorro.

O atual executivo da Câmara do Funchal é composto por seis vereadores da coligação PSD/CDS-PP, chefiado por Cristina Pedra, e cinco sem pelouro da coligação Confiança, liderada pelo PS.

Nestas eleições autárquicas, candidatam-se à Câmara do Funchal Paulo Azevedo (Nova Direita), Mónica Freitas (PAN), Marta Sofia (Livre), Luís Filipe Santos (Chega), Rui Caetano (PS), Miguel Pita (ADN), Fátima Aveiro (JPP), Raquel Coelho (PTP), Válter Rodrigues (MPT), Jorge Carvalho (coligação PSD/CDS-PP), Ricardo Lume (CDU -- coligação PCP/PEV), Sara Jardim (IL), Liana Reis (RIR) e Dina Letra (BE).