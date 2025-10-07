Benfica perde no reduto da Juventus na estreia na 'Champions' feminina

O Benfica perdeu hoje por 2-1 no reduto das italianas da Juventus, em encontro da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões feminina de futebol, disputado em Turim.

Lúcia Alves deu vantagem às 'encarnadas', aos seis minutos, marcando o primeiro golo do novo modelo da 'Champions', mas as anfitriãs deram a volta ao resultado, com dois tentos da central Cecília Salvai, aos 22 e 86.

Na próxima ronda, em 16 de outubro, o Benfica recebe no Estádio da Luz, em Lisboa, o detentor do título Arsenal.

As quatro primeiras classificadas da fase de liga seguem diretamente para os quartos de final, enquanto as equipas colocadas entre o quinto e o 12.º seguem para o play-off de acesso aos 'quartos'. As últimas seis são eliminadas.