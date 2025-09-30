Benfica com os jogos da 'Champions' feminina no Estádio da Luz

Os jogos da Liga dos Campeões feminina de futebol que o Benfica vai disputar em casa vão ser jogados no Estádio da Luz, foi hoje anunciado pelo clube das pentacampeãs nacionais.

Ao contrário das épocas anteriores, em que as 'águias' realizaram os seus encontros como anfitriãs no Benfica Campus, no Seixal, agora vão receber Arsenal, Twente e Paris Saint-Germain no Estádio da Luz.

O Benfica arranca a campanha europeia em 07 de outubro, em Turim, frente à Juventus, e na jornada seguinte estará na Luz para receber o Arsenal, em 16 de outubro.

Jogará ainda na condição de visitado frente às neerlandesas do Twente (12 de novembro) e às francesas do Paris Saint-Germain (17 de dezembro), sendo que, pelo meio destes dois duelos, visita o Paris FC (19 de novembro) e o FC Barcelona (10 de dezembro).