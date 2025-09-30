Benfica visita Chelsea no regresso de Mourinho à prova e a Stamford Bridge

O Benfica vai procurar somar os primeiros pontos na edição 2025/26 da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol na visita aos ingleses do Chelsea, no regresso do técnico José Mourinho à prova e a Stamford Bridge.

Os 'encarnados' foram derrotados na primeira jornada na receção aos azeris do Qarabag (3-2), num encontro que levou à saída do técnico Bruno Lage, substituído depois por José Mourinho, enquanto os 'blues' perderam na visita aos alemães do Bayern Munique (3-1) e também procuram os primeiros pontos.

Mourinho, que já venceu duas vezes a 'Champions', por FC Porto (2003/04) e Inter Milão (2009/2010), regressa à principal prova de clubes seis épocas depois, na visita ao atual campeão do mundo, que o treinador orientou durante sete temporadas (2004/05 a 2007/08 e de 2013/14 a 2015/16) e pelo qual conquistou diversos troféus, entre os quais três títulos da Premier League.

O Benfica vai tentar somar pontos frente à formação inglesa, privada do lesionado Cole Palmer, naquele que será o quinto confronto com o Chelsea, que conta com os portugueses Pedro Neto e Dário Essugo, e que exibe um pleno de vitórias nos duelos com as 'águias'.

O último duelo ocorreu no Mundial de clubes, no final de junho, com o Benfica a ser derrotado por 4-1, após prolongamento, pela formação orientada pelo italiano Enzo Maresca, em jogo dos oitavos de final.

O jogo entre o Chelsea e o Benfica está marcado para as 20:00, em Stamford Bridge, Londres, numa partida que vai ser dirigida pelo alemão Daniel Siebert.