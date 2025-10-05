FC Porto e Benfica empatam e na frente fica tudo na mesma

FC Porto e Benfica 'anularam-se' hoje no clássico que fechou a oitava jornada, ao empatarem 0-0 no Estádio do Dragão, e deixaram o pódio da I Liga portuguesa de futebol inalterado.

Ao fim de nove vitórias seguidas em todas as competições - sete no campeonato e duas na Liga Europa -, os portistas cederam os primeiros pontos na temporada, mantendo-se no topo da I Liga, com 22 pontos, mais quatro do que o Benfica, terceiro, com 18.

'Dragões' e 'águias' continuam a ser as duas únicas formações sem qualquer derrota no campeonato, sendo que esta igualdade deixou os três primeiros lugares da I Liga inalterados, já que o Sporting, que também empatou nesta ronda, com o Sporting de Braga (1-1), continua como segundo colocado, a três pontos do líder e com mais um face ao rival lisboeta.